Улицы Самары, с которых ночью вывезут снег

156

В ночь с 15 на 16 марта запланирован вывоз снежных накоплений на полигоны, в том числе на следующих участках:



- Маяковского от Ленинской до Буянова,

- Волжский пр. от Ульяновской до Вилоновской,

- Садовая от Л. Толстого до Ульяновской,

- Ульяновская от Арцыбушевской до Самарской,

- Мичурина от Челюскинцев до пр. Масленникова,

- Революционная от Гагарина до Аэродромной и от Аэродромной до Гагарина,

- Новоурицкая от Горной до Луцкой,

- Владимирская от Пензенской до Чернореченской,

- Авроры от Гаражной до Съездовской,

- Ново-Вокзальная от Стара-Загора до пр. К. Маркса,

- Восьмая просека от Слесарного пер. в сторону Солнечной,

- Ташкентская от Московского шоссе до Тополей,

- Заводское шоссе от Кабельной до пр. Кирова,

- Донская от Банной до 15 квартала,

- 11 квартал от дома № 21 до дома № 19.



В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог!