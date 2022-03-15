Улицы Самары, с которых ночью вывезут снег

В ночь с 15 на 16 марта запланирован вывоз снежных накоплений на полигоны, в том числе на следующих участках:
- Маяковского от Ленинской до Буянова,
- Волжский пр. от Ульяновской до Вилоновской,
- Садовая от Л. Толстого до Ульяновской,
- Ульяновская от Арцыбушевской до Самарской,
- Мичурина от Челюскинцев до пр. Масленникова,
- Революционная от Гагарина до Аэродромной и от Аэродромной до Гагарина,
- Новоурицкая от Горной до Луцкой,
- Владимирская от Пензенской до Чернореченской,
- Авроры от Гаражной до Съездовской,
- Ново-Вокзальная от Стара-Загора до пр. К. Маркса,
- Восьмая просека от Слесарного пер. в сторону Солнечной,
- Ташкентская от Московского шоссе до Тополей,
- Заводское шоссе от Кабельной до пр. Кирова,
- Донская от Банной до 15 квартала,
- 11 квартал от дома № 21 до дома № 19.
В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог!