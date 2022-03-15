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Улицы Самары, с которых ночью вывезут снег

15 марта 2022 17:04
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В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог!

В ночь с 15 на 16 марта запланирован вывоз снежных накоплений на полигоны, в том числе на следующих участках: 
 
- Маяковского от Ленинской до Буянова, 
- Волжский пр. от Ульяновской до Вилоновской, 
- Садовая от Л. Толстого до Ульяновской, 
- Ульяновская от Арцыбушевской до Самарской, 
- Мичурина от Челюскинцев до пр. Масленникова, 
- Революционная от Гагарина до Аэродромной и от Аэродромной до Гагарина, 
- Новоурицкая от Горной до Луцкой, 
- Владимирская от Пензенской до Чернореченской, 
- Авроры от Гаражной до Съездовской, 
- Ново-Вокзальная от Стара-Загора до пр. К. Маркса, 
- Восьмая просека от Слесарного пер. в сторону Солнечной, 
- Ташкентская от Московского шоссе до Тополей, 
- Заводское шоссе от Кабельной до пр. Кирова, 
- Донская от Банной до 15 квартала, 
- 11 квартал от дома № 21 до дома № 19. 
 
 В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог!

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