Улицы Самары, с которых ночью будут вывозить снег

В ночь с 29 на 30 марта запланирован вывоз снежных накоплений на полигоны, в том числе на следующих участках:
- Транзитная/ Аэропортовское шоссе,
- Максима Горького,
- Водников,
- Флотская от дома № 1 до дома № 17,
- Трубная,
- Молодогвардейская от Полевой до Ярмарочной,
- периметр площади им. В.В. Куйбышева,
- Революционная от Маломосковской до Гая,
- проезд к монументу «Ракета» - от пр. Ленина к Автобусному проезду,
- Аэродромная от Дзержинского до Тушинской,
- Гагарина от Авроры до Карбышева,
- Промышленности,
- Вольская от XXII Партсъезда в сторону Ново-Вокзальной,
- Ставропольская от дома № 7 до Ново-Вокзальной,
- Стара-Загора от пр. Кирова до Ново-Вокзальной,
- Ташкентская от дома № 210 до Московского шоссе,
- Молодежная от пр. Кирова до Димитрова, Победы от XXII Партсъезда в сторону Ново-Вокзальной,
- дорога в 15 квартале от Красноглинского шоссе.
В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог.