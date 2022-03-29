Улицы Самары, с которых ночью будут вывозить снег

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В ночь с 29 на 30 марта запланирован вывоз снежных накоплений на полигоны, в том числе на следующих участках:



- Транзитная/ Аэропортовское шоссе,

- Максима Горького,

- Водников,

- Флотская от дома № 1 до дома № 17,

- Трубная,

- Молодогвардейская от Полевой до Ярмарочной,

- периметр площади им. В.В. Куйбышева,

- Революционная от Маломосковской до Гая,

- проезд к монументу «Ракета» - от пр. Ленина к Автобусному проезду,

- Аэродромная от Дзержинского до Тушинской,

- Гагарина от Авроры до Карбышева,

- Промышленности,

- Вольская от XXII Партсъезда в сторону Ново-Вокзальной,

- Ставропольская от дома № 7 до Ново-Вокзальной,

- Стара-Загора от пр. Кирова до Ново-Вокзальной,

- Ташкентская от дома № 210 до Московского шоссе,

- Молодежная от пр. Кирова до Димитрова, Победы от XXII Партсъезда в сторону Ново-Вокзальной,

- дорога в 15 квартале от Красноглинского шоссе.



В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог.