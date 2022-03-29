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Улицы Самары, с которых ночью будут вывозить снег

29 марта 2022 16:25
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В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог.

В ночь с 29 на 30 марта запланирован вывоз снежных накоплений на полигоны, в том числе на следующих участках: 
 
- Транзитная/ Аэропортовское шоссе, 
- Максима Горького, 
- Водников, 
- Флотская от дома № 1 до дома № 17, 
- Трубная, 
- Молодогвардейская от Полевой до Ярмарочной, 
- периметр площади им. В.В. Куйбышева, 
- Революционная от Маломосковской до Гая, 
- проезд к монументу «Ракета» - от пр. Ленина к Автобусному проезду, 
- Аэродромная от Дзержинского до Тушинской, 
- Гагарина от Авроры до Карбышева, 
- Промышленности, 
- Вольская от XXII Партсъезда в сторону Ново-Вокзальной, 
- Ставропольская от дома № 7 до Ново-Вокзальной, 
- Стара-Загора от пр. Кирова до Ново-Вокзальной, 
- Ташкентская от дома № 210 до Московского шоссе, 
- Молодежная от пр. Кирова до Димитрова, Победы от XXII Партсъезда в сторону Ново-Вокзальной, 
- дорога в 15 квартале от Красноглинского шоссе. 
 
В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог.

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