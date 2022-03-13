Улицы Самары, с которых ночью будут вывозить снег

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В ночь с 13 на 14 марта запланирован вывоз снежных накоплений на полигоны, в том числе на следующих участках:

- Волжский пр. от Ульяновской до Вилоновской,

- Маяковского от Волжского пр. до Самарской,

- Вилоновская от Спортивной до Агибалова,

- Коммунистическая от Московского шоссе до Дачной,

- Северо-Восточная магистраль от «Ладьи» до Ново-Садовой,

- Мичурина от Челюскинцев до пр. Масленникова,

- Третья просека,

- Революционная от Гагарина в сторону Аэродромной,

- Антонова-Овсеенко от Карбышева в сторону Советской Армии,

- Авроры от Антонова-Овсеенко до Дыбенко,

- Промышленности от Партизанской до Аэродромной,

- Авроры от М. Тореза до Аэродромной,

- Ташкентская от Тополей до путепровода «Ташкентский»,

- Восьмая просека,

- Ново-Вокзальная от Черемшанской до пр. К. Маркса.

В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог!