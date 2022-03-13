Улицы Самары, с которых ночью будут вывозить снег

В ночь с 13 на 14 марта запланирован вывоз снежных накоплений на полигоны, в том числе на следующих участках:
- Волжский пр. от Ульяновской до Вилоновской,
- Маяковского от Волжского пр. до Самарской,
- Вилоновская от Спортивной до Агибалова,
- Коммунистическая от Московского шоссе до Дачной,
- Северо-Восточная магистраль от «Ладьи» до Ново-Садовой,
- Мичурина от Челюскинцев до пр. Масленникова,
- Третья просека,
- Революционная от Гагарина в сторону Аэродромной,
- Антонова-Овсеенко от Карбышева в сторону Советской Армии,
- Авроры от Антонова-Овсеенко до Дыбенко,
- Промышленности от Партизанской до Аэродромной,
- Авроры от М. Тореза до Аэродромной,
- Ташкентская от Тополей до путепровода «Ташкентский»,
- Восьмая просека,
- Ново-Вокзальная от Черемшанской до пр. К. Маркса.
В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог!