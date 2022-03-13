Я нашел ошибку
Главные новости:
Речь идет примерно о половине резервов регулятора.
Силуанов: около $300 млрд золотовалютных резервов ЦБ заморожены из-за санкций
Ранее бизнесмен выставил клуб на продажу.
Английская премьер-лига отстранила владельца лондонского "Челси" Абрамовича от управления клубом
Следующий матч Тинькофф РПЛ "Крылья Советов" проведут на выезде против "Сочи".
"Крылья Срветов" сыграли вничью с санкт-петербургским "Зенитом" - 1:1
В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог!
Улицы Самары, с которых ночью будут вывозить снег
США изучают сообщения о гибели американского журналиста на Украине
"Если сравнивать позиции обеих делегаций на переговорах в самом их начале и сегодня, то мы увидим существенный прогресс".
Слуцкий: прогресс в переговорах России и Украины скоро может перерасти в единую позицию обеих делегаций
В Самаре за сутки заболели 600 человек.
Где в регионе выявлены новые случаи COVID-19
В розницу бензин может на короткий срок подешеветь на 3-4 рубля, но потом снова поднимется в цене
В розницу бензин может на короткий срок подешеветь на 3-4 рубля, но потом снова поднимется в цене
Наверх
Самара  -12 °C, Тольятти  -10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 116.75
-3.63
EUR 128.95
-4.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
14 марта в САТОБ состоится премьера спектакля «Князь Владимир» 
В регионе в предстоящие выходные дни вновь пройдут широкомасштабные рейды ГИБДД
Всероссийская патриотическая акция железнодорожников «Своих не бросаем» прошла в Самаре
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Улицы Самары, с которых ночью будут вывозить снег

13 марта 2022 19:11
148
В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог!

В ночь с 13 на 14 марта запланирован вывоз снежных накоплений на полигоны, в том числе на следующих участках: 

- Волжский пр. от Ульяновской до Вилоновской, 
- Маяковского от Волжского пр. до Самарской, 
- Вилоновская от Спортивной до Агибалова, 
- Коммунистическая от Московского шоссе до Дачной, 
- Северо-Восточная магистраль от  «Ладьи» до Ново-Садовой, 
- Мичурина  от  Челюскинцев до пр. Масленникова, 
- Третья просека, 
- Революционная от Гагарина в сторону Аэродромной, 
- Антонова-Овсеенко от Карбышева в сторону Советской Армии, 
- Авроры от Антонова-Овсеенко до Дыбенко, 
- Промышленности от Партизанской до Аэродромной, 
- Авроры от М. Тореза до Аэродромной, 
- Ташкентская от Тополей до путепровода «Ташкентский», 
- Восьмая просека, 
- Ново-Вокзальная от Черемшанской до пр. К. Маркса.

В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог!

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
Еще 1 429 жителей Самарской области заболели коронавирусом
12 марта 2022  13:42
Еще 1 429 жителей Самарской области заболели коронавирусом
605
Паблики проекта «Объясняем.рф» начали работу в Самарской области
11 марта 2022  12:53
Паблики проекта «Объясняем.рф» начали работу в Самарской области
654
мастера российских регионов общими усилиями вручную вышивают карту нашей необъятной Родины
11 марта 2022  11:52
Мастера российских регионов общими усилиями вручную вышивают карту нашей необъятной Родины
800
У героя специальной военной операции по защите мира в ДНР и ЛНР остались мать и младшая сестра. 
10 марта 2022  14:37
В Красноярском районе простились с погибшим при исполнении национального долга бойцом
2268
Представили нового Самарского академического театра драмы
10 марта 2022  13:37
Представили нового Самарского академического театра драмы
778
Весь список