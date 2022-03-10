Улицы Самары, с которых ночью будут вывозить снег

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В ночь с 10 на 11 марта запланирован вывоз снежных накоплений на полигоны, в том числе на следующих участках:



- Калининградская от Нефтяников до Пугачевского тракта,

- Рижская от Нефтяников до Сорок лет Пионерии,

- Клиническая от Чернореченской до Мичурина,

- Волжский проспект от Ульяновской до Вилоновской,

- Вилоновская от Арцыбушевской до Самарской,

- Коммунистическая от Клинической до Московского шоссе,

- Мичурина от Полевой до пр. Масленников,

- пр. Ленина от Первомайской до Полевой,

- Тухачевского от Дачной до Гагарина,

- Ново-Вокзальная от Нагорной до пр. К. Маркса,

- Ташкентская от Силина в сторону Гранитного пер.,

- Ново-Садовая - с трамвайных посадочных площадок,

- С. Лазо от Симферопольской до Волжского шоссе,

- Победы от 1 – го Безымянного пер. до Ново-Вокзальной.



В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог!