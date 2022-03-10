Улицы Самары, с которых ночью будут вывозить снег

В ночь с 10 на 11 марта запланирован вывоз снежных накоплений на полигоны, в том числе на следующих участках:
- Калининградская от Нефтяников до Пугачевского тракта,
- Рижская от Нефтяников до Сорок лет Пионерии,
- Клиническая от Чернореченской до Мичурина,
- Волжский проспект от Ульяновской до Вилоновской,
- Вилоновская от Арцыбушевской до Самарской,
- Коммунистическая от Клинической до Московского шоссе,
- Мичурина от Полевой до пр. Масленников,
- пр. Ленина от Первомайской до Полевой,
- Тухачевского от Дачной до Гагарина,
- Ново-Вокзальная от Нагорной до пр. К. Маркса,
- Ташкентская от Силина в сторону Гранитного пер.,
- Ново-Садовая - с трамвайных посадочных площадок,
- С. Лазо от Симферопольской до Волжского шоссе,
- Победы от 1 – го Безымянного пер. до Ново-Вокзальной.
В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог!