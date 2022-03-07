Улицы Самары, с которых ночью будут вывозить снег

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В ночь с 7 на 8 марта запланирован вывоз снежных накоплений на полигоны, в том числе на следующих участках:

- Куйбышева от Красноармейской до Вилоновской,

- Волжский пр. от Маяковского до Вилоновской,

- Галактионовская от Полевой до Вилоновской,

- Красноармейская от Куйбышева до Буянова,

- Мичурина от Луначарского до Полевой,

- Гагарина от Революционной до Авроры,

- Бр. Коростелевых от пер. Тургенева до Л. Толстого и в обратном направлении,

- Антонова-Овсеенко от Карбышева до Советской Армии.

В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог!