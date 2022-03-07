Улицы Самары, с которых ночью будут вывозить снег

В ночь с 7 на 8 марта запланирован вывоз снежных накоплений на полигоны, в том числе на следующих участках:
- Куйбышева от Красноармейской до Вилоновской,
- Волжский пр. от Маяковского до Вилоновской,
- Галактионовская от Полевой до Вилоновской,
- Красноармейская от Куйбышева до Буянова,
- Мичурина от Луначарского до Полевой,
- Гагарина от Революционной до Авроры,
- Бр. Коростелевых от пер. Тургенева до Л. Толстого и в обратном направлении,
- Антонова-Овсеенко от Карбышева до Советской Армии.
В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог!