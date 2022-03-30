Улицы Самары, с которых будут вывозить снег ночью

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В ночь с 30 на 31 марта запланирован вывоз снежных накоплений на полигоны, в том числе на следующих участках:



- Шоссейная от Народной до Дарвина,

- Бакинская от Молодежного пер. до Грозненской,

- Буянова от Красноармейской до Ульяновской,

- Подшипниковая от Революционной до Лукачева,

- Революционная от Гая до Подшипниковой,

- Гагарина от Революционной до Авроры,

- Аэродромная от Дзержинского до Тушинской,

- Гагарина от Авроры до Карбышева,

- Стара-Загора от XXII Партсъезда до Советской Армии,

- Г. Димитрова от Тополей до Молодежной,

- Ташкентская от дома №208 до Московского шоссе,

- Молодежная,

- Донская от 15 кв. до Банной.



В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог.