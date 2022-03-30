Улицы Самары, с которых будут вывозить снег ночью

В ночь с 30 на 31 марта запланирован вывоз снежных накоплений на полигоны, в том числе на следующих участках:
- Шоссейная от Народной до Дарвина,
- Бакинская от Молодежного пер. до Грозненской,
- Буянова от Красноармейской до Ульяновской,
- Подшипниковая от Революционной до Лукачева,
- Революционная от Гая до Подшипниковой,
- Гагарина от Революционной до Авроры,
- Аэродромная от Дзержинского до Тушинской,
- Гагарина от Авроры до Карбышева,
- Стара-Загора от XXII Партсъезда до Советской Армии,
- Г. Димитрова от Тополей до Молодежной,
- Ташкентская от дома №208 до Московского шоссе,
- Молодежная,
- Донская от 15 кв. до Банной.
В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог.