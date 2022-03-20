Улицы Самары, с которых будут вывозить снег ночью

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В ночь с 20 на 21 марта запланирован вывоз снежных накоплений на полигоны, в том числе на следующих участках:

- Главная,

- Народная,

- Арбатская от Заводской до Липяговской,

- Липяговская от Арбатской до тупика,

- Садовая от Вилоновской до Маяковского,

- Ульяновская от Самарской до Арцыбушевской,

- Владимирская от Мичурина до Коммунистической,

- Мичурина от Клинической до Московского шоссе,

- Санфировой от пр. К.Маркса до Московского шоссе,

- Дыбенко от 4 проезда в строну Авроры,

- Авроры от Партизанской до Промышленности,

- Авроры от Дыбенко до Гагарина,

- Антонова-Овсеенко,

- Солнечная от Димитрова до Ташкентской,

- Ново-Вокзальная от Московского шоссе в сторону Фадеева,

- Ставропольская от XXII Партсъезда до Ново-Вокзальной,

- Красных Коммунаров от Ново-Вокзальной в сторону XXII Партсъезда.

В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог!