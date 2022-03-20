Улицы Самары, с которых будут вывозить снег ночью

В ночь с 20 на 21 марта запланирован вывоз снежных накоплений на полигоны, в том числе на следующих участках:
- Главная,
- Народная,
- Арбатская от Заводской до Липяговской,
- Липяговская от Арбатской до тупика,
- Садовая от Вилоновской до Маяковского,
- Ульяновская от Самарской до Арцыбушевской,
- Владимирская от Мичурина до Коммунистической,
- Мичурина от Клинической до Московского шоссе,
- Санфировой от пр. К.Маркса до Московского шоссе,
- Дыбенко от 4 проезда в строну Авроры,
- Авроры от Партизанской до Промышленности,
- Авроры от Дыбенко до Гагарина,
- Антонова-Овсеенко,
- Солнечная от Димитрова до Ташкентской,
- Ново-Вокзальная от Московского шоссе в сторону Фадеева,
- Ставропольская от XXII Партсъезда до Ново-Вокзальной,
- Красных Коммунаров от Ново-Вокзальной в сторону XXII Партсъезда.
В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог!