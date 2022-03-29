Улицы Самары, где ночью будут проводить аварийно-ямочный ремонт

Аварийно-ямочный ремонт входит в список обязательных работ для поддержания нормативного состояния автодорог.
Это первый вид ремонта, который можно проводить при отрицательной температуре воздуха от минус десяти градусов Цельсия и выше – температура используемой литой асфальтобетонной смеси составляет в среднем 210-215°С.
Особенно он востребован у дорожных служб, когда к естественному износу дорожного полотна прибавляется разрушение покрытия, связанное с регулярным переходом температурных показателей через ноль.
Сегодня в планах в ночную смену у дорожных служб:
улица Карбышева
улица Воронежская
улица Революционная
улица Лукачева
улица Советской Армии
улица Гагарина
улица Магистральная
9 просека
Автомобилистов просят быть внимательными при движении по этим участкам.