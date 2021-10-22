Уличные художники завершают оформление стены Самарской ГРЭС

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На Самарской ГРЭС (филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс») подходит к завершению оформление бетонного ограждения. До конца октября 85 пролетов стены старейшей электростанции Поволжья украсят изображения достопримечательностей и знаковых мест областной столицы. Проект реализуется при поддержке администрации городского округа Самара.

Роспись объекта выполняет группа уличных художников под руководством Дениса Кандалина (Вертиго). Он участник многочисленных выставок и фестивалей (Кофемолка, «Сниккерс-урбания», Yalta Summer Jam, Стенограффия), а также арт-проекта по росписи фасадов самарских высоток к Чемпионату Мира по футболу - «Чемпионы для чемпионов».

Всего на стене Самарской ГРЭС появятся 20 рисунков, каждый из которых будет выполнен в одном из цветов «самарской палитры»: «Курмышовый», «Желтая хлебка», «Вечерний Струковский» и «Поздний закатный», «Весенний Проран», «Заволжский рассветный» и прочие. Общая длина стены электростанции, которая будет художественно оформлена, составляет около 300 метров.

Роспись бетонного ограждения Самарской ГРЭС стала продолжением арт-проекта «Общее решение», который был реализован на фестивале «ВолгаФест-2021». Тогда компания «Т Плюс» предложила жителям областной столицы выбрать свой любимый цвет из 20 вариантов, а после принять участие в раскрашивании стены энергообъекта. Причем каждый цвет получил свое уникальное название, связанное с известными локациями родного города. В результате волонтерами по покраске стены электростанции стали сами жители города.

Фото: Т Плюс