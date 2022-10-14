Ученики областных школ узнали о работе электростанций, посетив Самарскую ГРЭС

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Учащиеся нескольких городских школ посетили с экскурсией старейшую электростанцию Поволжья – Самарскую ГРЭС. Подробную экскурсию для них провел технический директор – главный инженер предприятия Виктор Яшин.

Ребята узнали, как вырабатывается тепловая и электрическая энергия, познакомились с богатым прошлым станции. Самым ярким впечатлением для гостей стало посещение главного щита управления Самарской ГРЭС. Здесь располагается уникальный мраморный щит, созданный еще до изобретения пластмассы.

«В рамках экскурсий на энергообъекты мы знакомим ребят с важной и ответственной профессией энергетика, а также напоминаем правила безопасности вблизи ТЭЦ и тепловых сетей, чье соблюдение убережет школьников от неприятностей», – отметила руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» в Самаре Ольга Воробьева.

По завершении экскурсии каждый участник получил памятные подарки от «Т Плюс».