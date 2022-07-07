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Участники Всероссийского форума «Управление 4.0» посетили «Т Плюс» в Самаре

7 июля 2022 13:35
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Участники Всероссийского форума «Управление 4.0» посетили «Т Плюс» в Самаре

В Самаре проходит цикл мероприятий «Дни управленческой культуры на Волге», в ходе которого представители государственных структур и бизнес-сообществ обмениваются управленческими практиками, обсуждают актуальные вопросы взаимодействия органов власти и бизнеса. Слушатели программы подготовки руководителей EMBA РАНХиГС при Президенте РФ посетили Самарский филиал ПАО «Т Плюс».

На встрече с руководством энергокомпании участников форума интересовало взаимодействие «Т Плюс» с муниципальной и областной властями, инвестиционная деятельность в регионе, а также инструменты для повышения качества оказываемых услуг. В частности, особое внимание гости уделили масштабной работе по автоматизации технологических процессов и цифровизации на источниках и тепловых сетях компании. Участники форума посетили Центр мониторинга качества, где отслеживают параметры отпуска тепловой энергии 24/7.

«Уверен, опыт «Т Плюс» будет востребован участниками форума и послужит серьезным драйвером для развития управленческой культуры в ближайшем будущем», - отметил директор Самарского филиала ПАО «Т Плюс» Александр Гришатов.

Также участники посетили знаменитый памятник бытовому радиатору «Кошка на батарее» и познакомились с арт-проектом «Общее решение», реализованным в рамках фестиваля «ВолгаФест» на стене Самарской ГРЭС. 8 июля пройдет главное мероприятие цикла — Всероссийский форум «Управление 4.0».

 
Теги: Т ПЛЮС

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