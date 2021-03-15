У тольяттинских должников за тепло ограничили подачу отопления

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Специалисты АО «ЭнергосбыТ Плюс» полностью ограничили подачу отопления нежилому зданию по адресу: г. Тольятти, ул. Железнодорожная, д.53, к. А. Причиной стала задолженность за отпущенное тепло в размере 10 тыс. рублей, накопленная с декабря 2020 года. Возобновление теплоснабжения данного объекта возможно лишь после полного погашения долга и оплаты мероприятий по введению ограничений.

Напомним, что Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» проводит масштабные ограничения теплоснабжения для клиентов – юридических лиц из числа неплательщиков. В списке должников, которым грозит полное или частичное отключение услуги отопления и ГВС, как нежилые помещения, находящиеся в собственности граждан и имеющие долг от 10 тыс. рублей, так и крупные предприятия. Например, в планах на март 2021 года отключить отопление для завода «Волгацеммаш», который не оплатил за полученное тепло свыше 1,7 млн рублей.

«В марте 2021 года мы планируем ввести ограничение отопления для 90 клиентов в Тольятти. На данный момент все они проинформированы об угрозе введения санкций со стороны поставщика услуг. В адрес тех организаций, которые не допускают специалистов энергокомпании для проведения отключения, нами составляются акты в адрес прокуратуры», - обращает внимание руководитель управления по работе с дебиторской задолженностью Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Илья Морозов.

Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» призывает должников в ближайшее время урегулировать свои взаимоотношения с поставщиком тепла. На данный момент задолженность этой категории потребителей в регионе составляет около 600 млн рублей. В случае введения санкций, этим организациям придется не только погасить задолженность за теплоресурсы, но и оплатить мероприятия по отключению и подключению абонента.