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У дома в Куйбышевском районе РКС установили Доску неплательщика

28 февраля 2023 10:01
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В Куйбышевском районе установили Доску неплательщика

Тайные долги жителей 36 дома по ул. Белорусской внезапно стали явными: специалисты «РКС-Самара» установили перед подъездами Доску должника с указанием квартир, где проживают недобросовестные абоненты. Общий долг за холодную воду и канализацию в этом доме превысил 460 тысяч рублей, квитанции за коммунальные услуги игнорируют 15 жильцов.

Доска должника быстро привлекла внимание местных жителей, некоторые с удивлением обнаружили в опальном списке квартиры своих соседей: «Подумать только, 37 тысяч должны! А так и не скажешь, такие люди приличные, на бедных не похожи». Были среди зрителей и жители указанных квартир, но виду не показали. Никто не хочет, чтобы о его недобросовестности знали соседи. Возможно, теперь должники оплатят скопившиеся квитанции.

Всем, кто не оплатил вовремя потреблённую холодную воду и её отведение, сотрудники «РКС-Самара» напоминают: долги не исчезают со временем. В отношении неплательщиков ведётся постоянная работа: если не удаётся в досудебном порядке, приходится взыскивать долг по исполнительным листам. Чтобы не доводить до суда, лучше погасить долги, пока они не выросли до неподъёмных сумм. В «РКС-Самара» всегда готовы пойти навстречу, провести реструктуризацию долга и дать рассрочку.

Теги: РКС-Самара

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