У диспетчерской службы «РКС-Самара»  стало больше номеров для связи с жителями

123

По просьбам жителей города у Центральной диспетчерской службы «РКС-Самара» появился еще один дополнительный номер: 207-87-87, который будет легко запомнить. Дежурные сотрудники по этому и привычным номера телефона: 334-75-12 и 336-86-51 принимают заявки от жителей в круглосуточном режиме семь дней в неделю. Чаще всего жители и представители управляющих компаний просят обратить внимание на сбои в работе сетей водоснабжения и водоотведения, отрытые колодцы, направить бойлеры с водой.

Кроме телефонов диспетчерам можно передать информацию через «Водный сигнал» (без обратной связи) на номер +7-917-013-70-07 через мессенджер Telegram или через сайт. Ситуация будет более понятной, если к сообщению приложить фото с адресом.

В среднем, в сутки в ЦДС поступает 6 000 звонков, 50 голосовых сообщений, 180 сообщений через мобильные сервисы. Большая часть из них – повторные адреса уже зарегистрированных заявок или вопросы, адресованные другим предприятиям.

Если вы заметили проблемную ситуацию на уличных сетях водоснабжения и водоотведения, сообщите в Центральную диспетчерскую службу «РКС-Самара».

- звоните по телефонам диспетчерской «РКС-Самара» на новый телефон 207-87-87, или привычные 334-75-12, 336-86-51;

- пишите в мессенджер Telegram на +7-917-013-70-07.