«Тёплые сказки» от «Т Плюс» прозвучали в Библиотеке добрососедства в Тольятти

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Гости Библиотеки добрососедства города Тольятти познакомились со сборником «Тёплые сказки», изданным «Т Плюс». Организаторы приурочили мероприятие ко Дню родного языка.

На празднике школьники слушали песни под аккомпанемент балалайки и играли в игры, изучали исторический костюм и читали русскую народную сказку «Горшечник мудрец», вошедшую в сборник «Тёплых сказок». Также для ребят выступил фольклорный коллектив «Гусельки» из досугового центра «Русич».

«Тёплые сказки» – это не просто книга, а целый социокультурный проект, в рамках которого прошёл ряд специальных литературных экспедиций. Их целью был поиск сказок, которые с одной стороны отразят мифы и быт народов страны, а с другой – представят читателям редкие сюжеты. В книгу вошли 17 сказок коренных и малочисленных народов, проживающих на территории присутствия энергокомпании. Все они озвучены и доступны к прослушиванию на специальном сайте teplye-skazki.ru/.

Фото: пресс-служба «Т Плюс»