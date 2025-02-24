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«Тёплые сказки» от «Т Плюс» прозвучали в Библиотеке добрососедства в Тольятти

24 февраля 2025 16:57
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В книгу вошли 17 сказок коренных и малочисленных народов, проживающих на территории присутствия энергокомпании.

Гости Библиотеки добрососедства города Тольятти познакомились со сборником «Тёплые сказки», изданным «Т Плюс». Организаторы приурочили мероприятие ко Дню родного языка.

На празднике школьники слушали песни под аккомпанемент балалайки и играли в игры, изучали исторический костюм и читали русскую народную сказку «Горшечник мудрец», вошедшую в сборник «Тёплых сказок». Также для ребят выступил фольклорный коллектив «Гусельки» из досугового центра «Русич».

«Тёплые сказки» – это не просто книга, а целый социокультурный проект, в рамках которого прошёл ряд специальных литературных экспедиций. Их целью был поиск сказок, которые с одной стороны отразят мифы и быт народов страны, а с другой – представят читателям редкие сюжеты. В книгу вошли 17 сказок коренных и малочисленных народов, проживающих на территории присутствия энергокомпании. Все они озвучены и доступны к прослушиванию на специальном сайте teplye-skazki.ru/.

 

Фото:  пресс-служба «Т Плюс»

Теги: Самара Т ПЛЮС

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