Три района Самары отчитались о готовности к зимнему сезону

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В Самаре проходит традиционный смотр техники, которая будет участвовать в зимнем содержании территорий. В этом году каждый из районов отдельно представляет свой специализированный автопарк. В среду, 16 октября, исполняющий обязанности главы Самары Иван Носков проверил уровень готовности двух самых крупных районов города – Промышленного и Кировского, а также центральной части – Ленинского района. Средняя степень готовности техники – выше 70%. Часть машин все еще задействована на уборке по летнему регламенту, но к концу октября будет переоборудована.

«Все коммунальные и дорожные службы районов готовятся к непогоде, к первому снегу. Есть техника, в том числе и совсем новые спецмашины отечественного производства, и, как мне доложили, штат специалистов укомплектован. Итог этой подготовительной работы покажет первый снегопад. Важно, чтобы управляющие компании и ТСЖ подготовили свою технику и людей к уборке дворовых территорий. В целом, нужно увеличивать количество спецтехники. Сейчас, как я заметил, в уборке города слишком много ручного труда, труда дворников. Нужно облегчать им задачу, по максимуму переводить уборку в машинный режим», - отметил Иван Носков.

Так, в Кировском районе в зимний период на уборке придомовых территорий задействуют 86 единиц снегоуборочной техники, из которых 11 – муниципальная собственность, 75 единиц – собственность подрядчиков. На работу по очистке выходов из подъездов, отмосток и внутридворовых тротуаров по уборке выйдут около 470 дворников: «Активно сейчас готовимся сами и подготавливаем всю технику к переходу на зимний период для обслуживания придомовых и незакрепленных территорий. Часть машин еще задействована в строительно-монтажных работах, но достаточно недели для того, чтобы все переоборудовать. Каждый руководитель следит за погодными условиями и вся спецтехника будет готова вовремя», - отметил заместитель главы района Вячеслав Ротерс.

В Промышленном районе Самары действуют 46 управляющих и обслуживающих организаций. По состоянию на сегодняшний день, к зимнему сезону уже переоборудованы 35 единиц техники. Для уборки территорий планируется задействовать более 500 дворников.

«Готовность в зиме полная - механизаторы, водители, дворники. Заготовлена также 41 тонна противогололедных материалов, дополнительные объемы будут закупаться по мере расхода», - отметил глава района Данил Морозов.

Для содержания многоквартирных домов со скатными крышами планируется привлечь 57 бригад кровельщиков – больше 140 человек.

К уборке территории Ленинского района подготовлены 18 единиц снегоуборочной техники. Из-за архитектурных особенностей некоторых зон, немаловажна и ручная уборка - штат дворников укомплектован в количестве 176 человек. Управляющими организациями, ТСЖ, ЖСК (их на территории района больше 150) закуплены необходимые противогололедные материалы для обработки пешеходных тротуаров и входных групп многоквартирных домов. Подготовлены к работе в зимний период и бригады кровельщиков.

В случае непогоды районные администрации и обслуживающие организации привлекают дополнительную технику и дворников, для уборки вверенной им территории.

В Самаре в соответствии с Правилами благоустройства определены зоны ответственности и разграничения по уборке территорий между специализированными муниципальными предприятиями (МП г. о. Самара «Благоустройство», МАУ г. о. Самара «Парки Самары», МП г. о. Самара «Самарская набережная» и др), подрядными организациями, районными администрациями, управляющими компаниями, ТСН, ТСЖ, ЖСК, обслуживающими организациями и хозяйствующими субъектами (магазины, киоски, промышленные объекты и т.д.).

Фото: администрация Самары