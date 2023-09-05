Три дня ушло на чистку засора канализации в новом элитном районе на берегу Волги

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Водоотведение некоторых районов находится под угрозой глобального срыва: в местах с плотной высокоэтажной застройкой сети канализации буквально забиты твёрдым мусором. Так, в одном из центральных районов, недалеко от Волги, в минувшие выходные возник технологический отказ на линии водоотведения. Дежурная бригада «РКС-Самара» обнаружила засор не только в колодце, но и на канализационной насосной станции, которая перекачивает стоки в городской коллектор.

Засор устраняли три дня. На месте работали несколько бригад и спецтехника: размывали и очищали колодцы, убирали из линии мусор, демонтировали насосы, чистили их вручную. Причиной остановки агрегатов стали тряпки и полотенца, которые кто-то решил смыть в унитаз. По словам сотрудников ресурсного предприятия, тряпочные засоры встречаются всё чаще, приходится невесело шутить, что в сетях водоотведения скрывается город Иваново с его текстильной промышленностью.

Чтобы сточная вода уходила из домов, а не выливалась на улице и в квартирах, нужно внимательно следить, ЧТО смывается в унитаз и раковину. Твёрдый бытовой мусор нужно утилизировать только в контейнеры. Он не растворяется в трубах, а собирается в пробку, забивая линию, выводя из строя дорогостоящее оборудование. Итог: жители жалуются на засоры, которые сами устроили.

Унитаз и раковина - не мусорная корзина!!!