теплосети Самары подготавливают к осенне-зимнему периоду

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В текущем году предстоит обновить 24 объекта, где залегают теплотрассы. Подготовительные работы, которые были организованы и в минувшие праздничные дни, ведутся уже на 19 участках, расположенных в разных районах города.

Производственные вопросы сегодня обсудили с ресурсоснабжающими компаниями и их подрядчиками – заседание профильного штаба провел заместитель Главы города – руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара

Александр Андриянов.

Повышенное внимание уделили, прежде всего, исторической части. Например, обновлением теплотрассы активно занимаются на улице Алексея Толстого (в районе пересечения с улицей Некрасовской).

Рядом находится гостиничный комплекс, куда приезжают гости города. Заботясь о его облике в туристический сезон, о комфорте туристов и местных жителей, а также учитывая стесненные условия – плотность застройки, узость улиц, подрядчик нацелен на то, что уложиться нужно в сжатые сроки.

В целях минимизации неудобств на всех участках будут смонтированы временные трубопроводы. Это необходимо, чтобы потребители были обеспечены коммунальными услугами согласно действующим нормам и правилам.

Для визуальной оценки объема выполненных работ, их качества и оперативной отработки текущих вопросов со следующей недели начнутся выездные заседания профильного штаба.