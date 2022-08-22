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«Т Плюс» заменила теплотрассу по улице Ташкентской

22 августа 2022 16:59
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Работы производились без отключения горячего водоснабжения – услуга предоставлялась по временной схеме.

ПАО «Т Плюс» заменило теплотрассу по ул. Ташкентской, на участке от пр. Карла Маркса до ул. Стара-Загора. Работы производились без отключения горячего водоснабжения – услуга предоставлялась по временной схеме. На данный момент все многоквартирные дома близлежащих микрорайонов получают услугу горячего водоснабжения по новому трубопроводу.

Перекладка на ул. Ташкентской – один из крупнейших объектов нынешней летней ремонтной кампании «Т Плюс». Здесь было заменено более 1 км теплосети. В отопительный период от надежной работы данной магистрали зависит теплоснабжение порядка 300 жилых домов Кировского района. В настоящее время выполняется благоустройство на месте перекладки.

«На этом объекте, как и на остальных перекладках, были использованы трубопроводы в заводской ППУ-изоляции, с системой оперативного диспетчерского контроля. Такая система позволит в будущем дистанционно с точностью до метра определять места дефектов, что повысит надежность эксплуатации теплосети», - отметил технический директор-главный инженер «Предприятия тепловых сетей» Самарского филиала ПАО «Т Плюс» Александр Климашин.

В общей сложности этим летом в Самаре планируется заменить более 40 км трубопроводов тепловых сетей. Высокие объемы перекладок стали возможны благодаря переходу Самары на новую модель ценообразования по методу «альткотельной». Главным результатом обновления теплосетевой инфраструктуры станет повышение надежности теплоснабжения горожан.

 

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