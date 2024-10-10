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«Т Плюс» выпустила 80 тысяч мальков толстолобика в Волгу в Самаре

10 октября 2024 13:54
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«Т Плюс» выпустила 80 тысяч мальков толстолобика в Волгу в Самаре

Самарский филиал «Т Плюс» выпустил в бассейн Волги более 80 тысяч мальков толстолобика. Восполнение биосферы является частью ESG-стратегии энергокомпании, предусматривающей бережное отношение к экологии и снижение воздействия производства на окружающую среду.

Работы осуществлялись совместно с представителями Волго-Камского территориального управления Росрыболовства. Ежегодно эксперты ведомства согласовывают энергетикам точку выпуска мальков: важно обеспечить необходимые условия для адаптации молоди, её роста и развития.

«Уже на протяжении десяти лет самарские энергетики восполняют волжскую речную биологическую систему. Так, в прошлом году также в Винновке нами были выпущены 90 тысяч мальков толстолобика», - отметила руководитель группы экологии Самарского филиала «Т Плюс» Елена Сорокина.

Самарский филиал «Т Плюс» традиционно реализует целую серию экологических инициатив: энергетики высаживают деревья, выпускают мальков рыб в бассейн Волги, очищают берега рек от мусора. Ежегодно активно участвуют в общегородских акциях и субботниках.

Теги: Т ПЛЮС

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