Я нашел ошибку
Главные новости:
Это экологические маршруты по Жигулёвскому государственному природному биосферному заповеднику имени И. И. Спрыгина.
Экотропы Самарской области теперь на национальном туристическом портале
За лето 2025 года специалисты «Т Плюс» выполнят техническое перевооружение 21 участка тепловых сетей в Самаре.
«Т Плюс» выполняет программу обновления теплосетей в Самаре без отставаний от графика
В 82% школ и детских садиков Самары успешно прошли гидравлические испытания.
В Самаре школы, детские сады и учреждения дополнительного образования готовят к предстоящему отопительному сезону
Среди первых доноров была заведующая поликлиническим отделением Большеглушицкой ЦРБ Сауле Айбулатова.
Жители села Большая Глушица приняли участие в донорской акции
Еще 482 объекта в работе. В том числе в 22 домах меняют лифты, в 83 домах ремонтируют фундамент.
В рамках программы капремонта в Самаре к настоящему времени готовы 149 зданий
Уже в субботу, 16 августа, теплоэнергетики совместно с персоналом обслуживающих организаций начнут подключение горячего водоснабжения для жилых домов и организаций Куйбышевского района Самары.
Раньше срока: «Т Плюс» завершила гидравлические испытания тепловых сетей отопительной котельной 116 километра
Жители и гости Самарской области увидят выступления популярной российской певицы Юлианны Карауловой, групп PIZZA и «Катюша», а также региональных артистов и коллективов, станут участниками культурных и спортивных событий.
В Самаре на площади Куйбышева состоится Фестиваль «Русское лето. ZaРоссию» 
В нём могут принять участие субъекты малого и среднего предпринимательства, которые включены в реестр субъектов МСП, и чей ОКВЭД относится к сфере креативных индустрий.
В Самарской области стартовал прием заявок на обучающий курс для креативных предпринимателей
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.77
0.17
EUR 93.06
-0.33
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Ирина Калягина приняла участие в открытии выставки «На велосипеде в космос»
Ночь Кино пройдет в Самарской публичной библиотеке
Работа трамваев №7 будет скорректирована в Самаре 15 августа
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

«Т Плюс» выполняет программу обновления теплосетей в Самаре без отставаний от графика

15 августа 2025 16:49
90
За лето 2025 года специалисты «Т Плюс» выполнят техническое перевооружение 21 участка тепловых сетей в Самаре.

За лето 2025 года специалисты «Т Плюс» выполнят техническое перевооружение 21 участка тепловых сетей в Самаре. Теплоэнергетики смонтируют 50 километров новых трубопроводов в Самаре, благодаря чему повысится надёжность теплоснабжения около 4,5 тысяч объектов, в числе которых 3318 жилых домов и 362 социальных объекта. В планах теплоэнергетиков завершить основные строительно-монтажные работы на всех объектах до 1 октября.

На данный момент на двух объектах работы уже завершены, идёт восстановление благоустройства. На остальных участках перекладка продолжается по плану, без отклонений по срокам.

В частности, на улице Чапаевской теплоэнергетики обновляют трубопровод от улицы Шостаковича до улицы Вилоновской. Данный участок был включен в программу ремонта после выявления здесь нескольких дефектов в отопительный период и по результатам гидравлических испытаний. После обследования технического состояния коммуникаций «Т Плюс» дополнительно обновила здесь 253 метра теплосети.

«К каждому объекту технического перевооружения мы стараемся подходить комплексно. Проводим подробное обследование, чтобы выявить слабые смежные участки теплотрасс и также включить их в проект работ. Кроме того, приглашаем коллег из муниципалитета и других ресурсоснабжающих организаций, чтобы при необходимости были выполнены ремонтные работы на сторонних сетях. Это позволяет привести в порядок все коммуникации и долгое время не доставлять неудобства горожанам», — отметил директор Самарского филиала «Т Плюс» Марат Феткуллов.

В приоритете «Т Плюс» замена тепловых сетей вблизи детских садов и учебных заведений: здесь все монтажные работы вместе с приведением в порядок газонов, дворовых проездов и пешеходных тротуаров планируется закончить до 1 сентября.

Теги: Самара Т ПЛЮС

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Уже в субботу, 16 августа, теплоэнергетики совместно с персоналом обслуживающих организаций начнут подключение горячего водоснабжения для жилых домов и организаций Куйбышевского района Самары.
15 августа 2025, 16:06
Раньше срока: «Т Плюс» завершила гидравлические испытания тепловых сетей отопительной котельной 116 километра
Уже в субботу, 16 августа, теплоэнергетики совместно с персоналом обслуживающих организаций начнут подключение горячего водоснабжения для жилых домов и... ЖКХ
137
В связи с этим с 13 по 26 августа будет временно приостановлено горячее водоснабжение ряда жилых домов и организаций.
08 августа 2025, 14:08
«Т Плюс» выполнит ремонт тепловых сетей от Центральной отопительной котельной в Самаре
В связи с этим с 13 по 26 августа будет временно приостановлено горячее водоснабжение ряда жилых домов и организаций. ЖКХ
740
Специалисты «Т Плюс» приступили к замене участка тепломагистрали в Корсунском переулке Самары.
05 августа 2025, 16:24
«Т Плюс» повысит надёжность теплоснабжения более 900 жилых домов и социальных объектов в Самаре
Специалисты «Т Плюс» приступили к замене участка тепломагистрали в Корсунском переулке Самары. ЖКХ
696

В центре внимания
Фестиваль ГТО пройдет в рамках Самарского легкоатлетического марафона на Кубок главы города
15 августа 2025  13:59
Фестиваль ГТО пройдет в рамках Самарского легкоатлетического марафона на Кубок главы города
147
Сезонные сельскохозяйственные ярмарки откроются в Самаре с 22 августа
15 августа 2025  13:51
Сезонные сельскохозяйственные ярмарки откроются в Самаре с 22 августа
153
Вячеслав Федорищев встретился с самарскими участниками интенсива по развитию БАС «Архипелаг-2025»
15 августа 2025  13:25
Вячеслав Федорищев встретился с самарскими участниками интенсива по развитию БАС «Архипелаг-2025»
262
Появились подробности массированной атаки беспилотников на Самарскую область
15 августа 2025  10:32
Появились подробности массированной атаки беспилотников на Самарскую область
274
Самарскую область 15 августа атаковали 13 вражеских беспилотников
15 августа 2025  09:25
Самарскую область 15 августа атаковали 13 вражеских беспилотников
239
Весь список