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«Т Плюс» выполнит ремонт III тепломагистрали от Самарской ТЭЦ

25 июня 2025 13:50
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«Т Плюс» выполнит ремонт III тепломагистрали от Самарской ТЭЦ

Сотрудники «Т Плюс» выполнят ремонт III тепломагистрали Самарской ТЭЦ, по которой горячая вода поступает жителям Кировского и Промышленного районов областной столицы. В связи с этим со 2 по 15 июля будет приостановлено горячее водоснабжение в границах улиц Ташкентская, Алма-Атинская, Московское шоссе, Г. Димитрова, проспект Кирова, Губанова, Солнечная, Ново-Вокзальная, Силовая.

 

В рамках ремонта энергетики проведут гидравлические испытания тепловых сетей. Подобная диагностика является наиболее эффективным способом выявить слабые участки коммуникаций. После устранения повреждений энергетики совместно с обслуживающими организациями восстановят горячее водоснабжение.

 

Энергетики «Т Плюс» призывают горожан соблюдать правила безопасности вблизи энергетических объектов, особенно в период ремонта:

- не оставлять автотранспорт в местах, где проходят теплотрассы, над тепловыми камерами, на люках колодцев и вблизи наружных трубопроводов;

- ограничить пребывание около наружных теплосетей и тепловых камер;

- объяснить детям, что играть рядом с объектами теплосетевого хозяйства опасно.

 

Об инцидентах на теплосетях или отсутствии крышек люков на теплокамерах необходимо сообщать в «Тепловую справочную службу» (ТСС) на портале tss.tplusgroup.ru или по телефону (846) 953-79-04.

Теги: Т ПЛЮС

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