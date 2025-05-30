«Т Плюс» выполнит плановый  ремонт I тепломагистрали от Самарской ТЭЦ

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Сотрудники «Т Плюс» проведут плановый ремонт I тепломагистрали, по которой горячая вода поступает горожанам с Самарской ТЭЦ. В связи с этим с 4 по 17 июня будет приостановлено горячее водоснабжение для жителей и предприятий в границах улиц пр-т Карла Маркса, Мирная, Алма-Атинская, Стара Загора, Ташкентская, Московское шоссе, Аминева, Ново-Садовая, Силовая, Жигулевская, Гастелло.

В ходе работ энергетики проверят надёжность тепловых сетей при помощи холодной воды, подаваемой в трубы под повышенным давлением. Подобные испытания являются самым эффективным способом выявления скрытых дефектов трубопроводов.

Энергетики «Т Плюс» призывают горожан соблюдать правила безопасности вблизи энергетических объектов, особенно в период ремонта:

- не оставлять автотранспорт на тепловых трассах, тепловых камерах, люках колодцев, вблизи наружных трубопроводов;

- ограничить пребывание граждан вблизи наружных теплосетей и тепловых камер;

- разъяснить детям опасность игр вблизи объектов теплосетевого хозяйства.

После устранения выявленных повреждений теплотехники вместе с обслуживающими организациями восстановят горячее водоснабжение.

Обо всех обнаруженных дефектах или отсутствии крышек люков на теплокамерах необходимо сообщать в «Тепловую справочную службу» (ТСС) на портале tss.tplusgroup.ru.