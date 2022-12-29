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«Т Плюс» выполнила модернизацию химического цеха Новокуйбышевской ТЭЦ-1

29 декабря 2022 16:28
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Ввод нового оборудования позволил оптимизировать количество фильтровального оборудования водоподготовительных установок и повысить надежность и экономичность их работы.

На Новокуйбышевской ТЭЦ-1 (Самарский филиал ПАО «Т Плюс») реализован инвестиционный проект «Техническое перевооружение водоподготовительных установок химического цеха», в рамках которого введена в эксплуатацию установка противоточного обессоливания производительностью 140 м3/час.

Ввод нового оборудования позволил оптимизировать количество фильтровального оборудования водоподготовительных установок и повысить надежность и экономичность их работы. Кроме того, было сокращено число используемых химических реагентов и снижены удельные расходы оставшихся. Еще одним положительным результатом стало улучшение технико-экономических показатели водоподготовительных установок со снижением расхода воды на собственные нужды до 7%.

Реализованная система автоматизированного управления техническими процессами на базе микропроцессорной техники и автоматизированных рабочих мест позволила значительно улучшить условия труда персонала химического цеха.

 

Фото:   Самарский филиал ПАО «Т Плюс»

Теги: Т ПЛЮС

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