«Т Плюс» возобновила горячее водоснабжение для жителей домов по Ново-Садовой и проспекта Ленина в Самаре

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13 августа сотрудники «ПТС» устранили дефект теплосети по адресу ул. Челюскинцев, 1. Горячее водоснабжение по адресам проспект Ленина, 16, ул. Ново-Садовая, 27, ул. Ново-Садовая, 29, ул. Ново-Садовая, 31, ул. Ново-Садовая, 33 возобновлено.

Тепловая инспекция оповестила УК, о необходимости открытия запорной арматуры в домах и проведения регулировки системы горячего водоснабжения. Сотрудники тепловой инспекции проверили работоспособность внутридомовых систем.

При возникновении вопросов по качеству горячего водоснабжения граждане могут обратиться в тепловую справочную службу компании по телефону 8(800-)700-18-46 или узнать статус проводимых работ на сайте tss.tplusgroup.ru. Руководство «Т Плюс» приносит извинения жителям за доставленные неудобства, связанные с подготовкой городских коммуникаций к новому отопительному сезону!

Фото предоставлено пресс-службой «Т Плюс»