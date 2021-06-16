«Т Плюс» ужесточит борьбу с незаконными постройками на теплосетях

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«Т Плюс» усиливает проверки незаконных построек в охранных зонах тепловых сетей.

Компания больше года проводит проверки с целью освобождения охранных зон от посторонних объектов, мешающих безопасной эксплуатации теплосетевого хозяйства. В частности, в Самаре было выявлено 399 объектов, незаконно размещенных в охранной зоне тепловых сетей. По всем нарушениям энергокомпания направила официальные уведомления в адрес собственников с требованием устранить нарушения. При этом из 399 объектов - 250 так и остались на прежних местах.

«Т Плюс» сосредоточит усилия на принудительной очистке охранных зон в тех случаях, где владельцы посторонних объектов уклоняются от добровольного переноса имущества на безопасную территорию. Среди таких объектов: «Птичий рынок» на пересечении улиц Ново-Вокзальная и Красных Коммунаров, автостоянка «Город мира» на ул. Гастелло, 43, капитальные гаражи на ул. Тихвинская, 24, детская площадка на ул. 6 просека, 143, гаражи, автосервис, шиномонтаж и другие постройки на ул.Алма-Атинская, 72б, автомойка на ул.Ульяновская,44а, рынок «15 микрорайон» на пересечении ул. Ташкентская с проспектом Карла Маркса. Все они представляют опасность для самарцев и подлежат сносу.

В соответствии с нормами эксплуатации на территориях охранных зон не допускается капитальное и иное строительство, организация свалок, размещение проездов, автостоянок и других объектов. Нарушение этого правила может привести к ускоренному износу тепловых сетей и нарушению их гидравлического режима.

Если вам известно о незаконном размещении объектов в охранной зоне тепловых сетей, просим вас сообщить по телефону: 279-78-78, 279-79-79. Также можно оставить сообщение на сайте.