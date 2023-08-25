«Т Плюс» успешно выполнила проверку рыбозащитных устройств

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На Самарской ГРЭС (Самарский филиал ПАО «Т Плюс») выполнена проверка состояния рыбозащитных устройств водоприемника, по которому волжская вода поступает для охлаждения генерирующего оборудования станции. Эти работы, осуществляемые с привлечением водолазов, проводятся энергокомпанией ежегодно, в летние месяцы.

Данные устройства предназначены для защиты оборудования ГРЭС от речного сора, а также для исключения попадания рыб. Они представляют собой кассеты с решеткой из дуба, общей площадью около 25 квадратных метров.

«Работы проходили в течение четырех дней с привлечением специализированной организации. Водолазы очистили решетки от водорослей и отложений, а также убрали наносной грунт под рыбозащитными устройствами. Кроме того, было выполнено обследование других подводных конструкций станции», - рассказал технический директор – главный инженер Самарской ГРЭС Виктор Яшин.

Фото: «Т Плюс»