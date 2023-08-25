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«Т Плюс» успешно выполнила проверку рыбозащитных устройств

25 августа 2023 16:28
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Данные устройства предназначены для защиты оборудования ГРЭС от речного сора, а также для исключения попадания рыб.

На Самарской ГРЭС (Самарский филиал ПАО «Т Плюс») выполнена проверка состояния рыбозащитных устройств водоприемника, по которому волжская вода поступает для охлаждения генерирующего оборудования станции. Эти работы, осуществляемые с привлечением водолазов, проводятся энергокомпанией ежегодно, в летние месяцы.

Данные устройства предназначены для защиты оборудования ГРЭС от речного сора, а также для исключения попадания рыб. Они представляют собой кассеты с решеткой из дуба, общей площадью около 25 квадратных метров.

«Работы проходили в течение четырех дней с привлечением специализированной организации. Водолазы очистили решетки от водорослей и отложений, а также убрали наносной грунт под рыбозащитными устройствами. Кроме того, было выполнено обследование других подводных конструкций станции», - рассказал технический директор – главный инженер Самарской ГРЭС Виктор Яшин.

 

Фото:    «Т Плюс»

 

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