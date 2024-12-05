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«Т Плюс» провела тренинг для студентов СамГТУ и колледжа им.П.Мачнева

5 декабря 2024 13:05
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«Т Плюс» провела тренинг для студентов СамГТУ и колледжа им.П.Мачнева

ПАО «Т Плюс» совместно с Самарским государственным техническим университетом запустило специализированный образовательный курс для будущих руководителей. Его слушателями стали студенты СамГТУ и учащиеся строительно-энергетического колледжа им.П.Мачнева, являющиеся участниками проекта «Энергия будущего».

Данный курс рассчитан на три тренинга, в рамках которых ребята встретятся с опытными бизнес-тренерами. В частности, первое мероприятие было посвящено развитию навыка публичных выступлений, в том числе в ситуации конфликта. На нём были рассмотрены основные алгоритмы и техники сохранения самообладания в конфликтной ситуации, в ходе выступления: как грамотно и уверенно отстаивать свою позицию, точку зрения, аргументированно отвечать своему оппоненту.

«Проект «Энергия будущего» готовит не только профессионалов отрасли, но и будущих руководителей. В этой связи мы организовали этот специализированный курс, направленный на развитие управленческих компетенций. Уверена, что эти тренинги способствуют созданию качественной образовательной среды под запросы конкретного работодателя», - отметила директор по управлению персоналом Самарского филиала ПАО «Т Плюс» Галина Никонова.

Следующий тренинг в рамках образовательного курса состоится в начале 2025 года.

Теги: Т ПЛЮС

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