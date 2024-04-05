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«Т Плюс» проведет температурные испытания тепловых сетей от Сызранской ТЭЦ

5 апреля 2024 16:33
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Основная цель испытаний – выявление дефектов трубопроводов, компенсаторов, опор и другого оборудования для повышения эксплуатационной надежности коммуникаций.

С 10 по 11 апреля специалисты «Т Плюс» проведут испытания тепловых сетей от Сызранской ТЭЦ на максимальную (расчетную) температуру теплоносителя. Подобная проверка традиционно проводится не реже одного раза в пять лет перед окончанием отопительного сезона. Основная цель испытаний – выявление дефектов трубопроводов, компенсаторов, опор и другого оборудования для повышения эксплуатационной надежности коммуникаций.

Во избежание несчастных случаев и повреждения систем отопления и другого теплопотребляющего оборудования необходимо:

- отказаться от проведения ремонтных работ на наружных тепловых сетях и во внутридомовых системах отопления и горячего водоснабжения;

- соблюдать осторожность при пользовании горячей водой из общедомовых систем горячего водоснабжения;

- не прикасаться к горячим поверхностям трубопроводов, оборудования систем отопления и горячего водоснабжения и отопительных приборов;

- не оставлять автотранспорт на тепловых трассах, тепловых камерах, люках колодцев, вблизи наружных трубопроводов;

- ограничить пребывание граждан вблизи наружных теплосетей и тепловых камер;

- разъяснить детям опасность игр вблизи объектов теплосетевого хозяйства.

Подача отопления на социальные объекты будет восстановлено после завершения испытаний и устранения выявленных дефектов.

Обо всех обнаруженных повреждениях и прочих инцидентах на тепловых сетях, или фактах наличия открытых люков на тепловых камерах просьба незамедлительно сообщать на «горячую линию» Сызранских тепловых сетей по телефону 8 (8464) 92-92-51, указав точное место и адрес обнаружения повреждения.

Теги: Т ПЛЮС

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