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С 8 по 21 июня 2022 года ПАО «Т Плюс» проведет гидравлические испытания тепловых сетей от Самарской ГРЭС. В связи с этим будет приостановлена подача горячего водоснабжения для жителей и организаций в границах улиц: ул. Буянова – ул. Полевая – пр. Ленина – ул. Осипенко – Волжский пр. - ул. М.Горького - ул. Кутякова – ул. Куйбышева - ул. Комсомольская - ул. Молодогвардейская - ул. Пионерская – ул. Самарская - ул. Венцека – ул. Красноармейская – ул. Ленинская – ул. Рабочая – ул. Арцыбушевская – ул. Ульяновская.

Гидравлические испытания являются одним из самых эффективных способов проверки состояния коммуникаций. В ходе опрессовки тепловые сети будут проверяться повышенным давлением теплоносителя. В этой связи энергетики призывают жителей соблюдать меры предосторожности: не находиться рядом с трубопроводами надземной прокладки, а также рядом с тепловыми камерами. Кроме того, не оставлять в охранных зонах теплотрасс автомобильный транспорт и прочее имущество.

Горячее водоснабжение для потребителей будет восстановлено совместно с обслуживающими организациями после устранения выявленных повреждений.

Обо всех обнаруженных дефектах просьба сообщать диспетчерам на круглосуточную интернет-приемную или по телефону 279-78-52 и 279-79-79.

«Т Плюс» приносит извинения жителям за временные неудобства, связанные с обязательной подготовкой города к предстоящей зиме!