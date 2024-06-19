«Т Плюс» приглашает на работу жителей Самарской области

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Самарские филиалы ПАО «Т Плюс» и АО «ЭнергосбыТ Плюс» информируют жителей региона о наличии открытых вакансий в ряде подразделений.

ПАО «Т Плюс» - один из крупнейших энергохолдингов России, который работает в 16 регионах страны. АО «ЭнергосбыТ Плюс» является агентом по начислению и сбору денежных средств ПАО «Т Плюс».

В частности, самарцев могут заинтересовать следующие предложения:

- водитель автомобиля (г. Самара, Московское шоссе, д.236: перевозка грузов с учетом правил эксплуатации грузового автомобиля, поддержание техники в исправном техническом состоянии);

- слесарь КИПиА (г. Самара, проспект Карла-Маркса 495А: обеспечение своевременного и качественного ремонта оборудования электрического цеха);

- главный специалист по строительству объекта (г. Самара, Стромиловское шоссе, 11: осуществление технического надзора за выполнением строительно-монтажных работ на объектах строительства по направлению автоматизированные системы управления технологических процессов);

- web-разработчик (г. Самара, ул. Маяковского, д. 15: техническая поддержка и сопровождение web-приложений, развитие функциональности web-приложений);

- инженер отдела коммерческого учета (г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50: техническое обслуживание узлов коммерческого учета теплоэнергии, ввод в эксплуатацию узлов учета);

- инженер тепловой инспекции (г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50; г. Самара, ул. Ташкентская, д. 135б, г. Самара, ул. Краснодонская, д. 10: преддоговорное обследование объектов, оценка качества энергоресурсов, контроль эксплуатации теплопотребляющих установок, мероприятия по подготовке к ОЗП);

- менеджер по работе с договорами (г. Самара, ул. Маяковского, д. 15: договорная работа в части реализации тепловой энергии и ГВС, заключение, сопровождение, урегулирование разногласий, согласование перерасчетов в части клиентов - юридических лиц, анализ начислений оплаты за потребляемые услуги теплоснабжения);

- специалист по работе с дебиторской задолженностью клиентов (г. Самара, ул. Маяковского, д. 15: осуществление работы по снижению дебиторской задолженности за отопление, горячее водоснабжение клиентов, претензионно-исковая работа);

- специалист по работе с клиентами (г. Самара, ул. Мирная, д. 162; г. Самара, ул. Маяковского, д. 15: консультация клиентов по вопросам теплоснабжения, прием и регистрация входящих обращений клиентов).

Также открыт ряд вакансий в городах присутствия компаний – Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани:

- инженер Управления реализации программы ТПиР (г. Новокуйбышевск, ул. Ленинградская 4а: формирование и согласование технических заданий, требований и условий, контроль соответствия закупаемого оборудования, сопровождение договоров);

- начальник смены электрического цеха (г. Тольятти, ул. Новозаводская, д.8А: выполнение работ по технической эксплуатации и обслуживанию электрооборудования ТЭЦ, вывод в ремонт и ввод в работу электрооборудования);

- лаборант химического анализа (г. Тольятти, ул. Новозаводская, д.8А: проведение отбора проб воды, газов на оборудовании в производственных цехах, выполнение химических анализов);

- специалист по работе с клиентами (г. Тольятти, ул. Горького, д. 36; г. Тольятти, ул. Дзержинского, д. 18а: консультация клиентов по вопросам теплоснабжения, прием и регистрация входящих обращений клиентов);

- менеджер по работе с договорами (г. Тольятти, ул. Ворошилова, д. 17: договорная работа в части реализации тепловой энергии и ГВС, заключение, сопровождение, урегулирование разногласий, согласование перерасчетов в части клиентов - юридических лиц, анализ начислений оплаты за потребляемые услуги теплоснабжения);

- инженер тепловой инспекции (г. Тольятти, ул. Горького, д. 27А; г. Тольятти, ул. Ворошилова, д. 17: преддоговорное обследование объектов, оценка качества энергоресурсов, контроль эксплуатации теплопотребляющих установок, мероприятия по подготовке к ОЗП);

- специалист по работе с дебиторской задолженностью клиентов (г. Тольятти, ул. Горького, д. 27а: осуществление работы по снижению дебиторской задолженности за отопление, горячее водоснабжение клиентов, претензионно-исковая работа);

С полным перечнем вакансий «Т Плюс» можно ознакомиться на официальном сайте www.tplusgroup.ru/company/vacancies/regiony/samarskaja-oblast/, «ЭнергосбыТ Плюс» - samara.esplus.ru/career/. Также всю необходимую информацию можно узнать по телефонам (846) 279-64-57, 279-61-62 (Т Плюс), (846) 279-66-07, 89272680513 (ЭнергосбыТ Плюс).