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«Т Плюс» познакомила с правилами энергобезопасности учащихся школы № 132 в Самаре

16 мая 2025 16:10
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Энергетики предостерегли ребят от игр рядом с тепловыми сетями, крышками люков теплокамер и местами проведения ремонтных работ.

Сотрудники «Т Плюс» провели урок по безопасному поведению вблизи энергетических объектов для учеников 1 и 2 классов самарской школы № 132. Энергетики предостерегли ребят от игр рядом с тепловыми сетями, крышками люков теплокамер и местами проведения ремонтных работ.

В ходе тематического урока школьники узнали, где рождается тепло и как оно поступает в наши дома, как обращаться с электроприборами и правильно вести себя вблизи опасных энергообъектов. Также энергетики поговорили с ребятами об эффективном и бережном отношении к природе. Для закрепления знаний все участники необычного урока посоревновались в весёлой эстафете и пособирали огромные напольные пазлы с полезными советами по безопасности и энергосбережению.

Специалисты Самарского филиала «Т Плюс» регулярно проводят уроки энергобезопасности для детей в школах, летних лагерях, устраивают тематические площадки на городских праздниках. С начала 2025 года в мероприятиях приняли участие около 200 детей.

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского филиала «Т Плюс»

Теги: Самара Т ПЛЮС

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