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«Т Плюс» полностью восстановит благоустройство после замены тепловых сетей в Самаре

30 апреля 2025 16:20
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На данный момент восстановлено благоустройство на 257 объектах. Ещё на 300 участках работы продолжаются.

Специалисты Самарского филиала «Т Плюс» приступили к восстановлению благоустройства по постоянной схеме. В планах теплоэнергетиков до конца мая привести в порядок все участки, на которых в прошлом году шла перекладка тепловых сетей, а в отопительный период — выполнялся оперативный ремонт коммуникаций.

Специалисты «Т Плюс» полностью восстановят асфальтовое покрытие внутридворовых проездов, тротуары и бордюрные камни. На своих прежних местах будут уложены газоны и установлены цветочные клумбы. А парковки и детские площадки энергетики оборудуют с учётом охранных зон подземных коммуникаций.

На данный момент восстановлено благоустройство на 257 объектах. Ещё на 300 участках работы продолжаются.

«Особое внимание мы уделяем крупным участкам, где выполнялись плановые замены сетей. Таких объектов в Самаре пять, и на всех сейчас организовано восстановление благоустройства. Причём все мероприятия выполняются по подробным проектам, согласованным всеми заинтересованными сторонами, включая жителей близлежащих домов», — отметил технический директор – главный инженер «Предприятия тепловых сетей» Александр Климашин.

 

Фото:   пресс-служба Самарского филиала «Т Плюс»

Теги: Самара Т ПЛЮС

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