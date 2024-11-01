«Т Плюс» подписала соглашение с профессиональными образовательными организациями Тольятти

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Самарский филиал ПАО «Т Плюс» подписал соглашение о сотрудничестве с 9 колледжами и техникумами Тольятти и Отрадного в рамках создания Объединения учреждений профессионального образования. Работа в данном формате позволит организовать системную подготовку кадров для трудоустройства на энергетические объекты региона.

Учащиеся профессиональных образовательных организаций (ПОО), вошедших в Объединение, смогут уже с первого года обучения совмещать теорию и практику. Благодаря гибкому графику работы на действующих объектах «Т Плюс» выпускники технических колледжей и техникумов смогут получить не только аттестат о средне-специальном образовании, но и успеют адаптироваться к запросам работодателя. Важным итогом взаимодействия ПОО с «Т Плюс» станет гарантированное трудоустройство молодых работников с полным социальным пакетом и достойными условиями труда.

«Сегодня энергетическая отрасль может предложить выпускникам колледжей и техникумов большой выбор разнообразных возможностей. Мы заинтересованы в привлечении молодежи, которая готова узнавать новое, развиваться в личностном и профессиональном плане. Взаимодействие в рамках Объединения позволит студентам адаптироваться к работе в энергокомпании и на момент выпуска из учебного заведения стать полноценным сотрудником крупного энергетического Холдинга», - отметил директор Самарского филиала ПАО «Т Плюс» Марат Феткуллов.

Отметим, что в Объединение ПОО с Самарским филиалом «Т Плюс» вошли Тольяттинский электротехнический техникум, Колледж технического и художественного образования, Тольяттинский политехнический колледж, Тольяттинский колледж сервисных технологий и предпринимательства, Тольяттинский машиностроительный колледж, Отрадненский нефтяной техникум, Тольяттинский индустриально-педагогический колледж, Тольяттинский социально-экономический колледж и Тольяттинский химико-технологический колледж.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Т Плюс»