«Т Плюс» поддерживает сотрудников, желающих получить высшее образование

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Самарский филиал ПАО «Т Плюс» совместно с Самарским государственным техническим университетом запустил проект «Высшее образование». Сотрудники энергокомпании, желающие получить степень бакалавра на профильных факультетах, смогут обучаться за счет средств работодателя.

Для участия в образовательной программе работники филиала, имеющие среднее профессиональное образование, прошли ряд отборочных мероприятий, в числе которых интервьюирование, характеристика непосредственного руководителя, а также тестирование по термодинамике на базе СамГТУ. По итогам проведенного отбора к участию в проекте принято 33 специалиста энергокомпании.

«Получение образования придаст существенный импульс дальнейшему профессиональному и карьерному росту работников компании. По решению руководства будет рассматриваться их включение в кадровый резерв, что позволит сделать данный проект одним из важнейших в рамках мотивации и стимулирования труда сотрудников», - отметил главный инженер Самарского филиала ПАО «Т Плюс» Андрей Филиппов.

Напомним, что компания «Т Плюс» давно и плодотворно взаимодействует с профильным факультетом СамГТУ: руководители и технические специалисты энергокомпании традиционно входят в экзаменационную комиссию ВУЗа, а в 6 корпусе университета работает специализированная аудитория «Т Плюс», где периодически проводятся тематические лекции и мастер-классы для студентов.