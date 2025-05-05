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«Т Плюс» отремонтирует тепловые сети в Самарской области

5 мая 2025 20:51
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В связи с этим временно будет ограничено горячее водоснабжение.

Специалисты «Т Плюс» выполнят плановый ремонт тепловых сетей в Самаре, Новокуйбышевске, Тольятти и Сызрани. Работы пройдут в рамках подготовки городских коммуникаций к предстоящему отопительному сезону и позволят повысить надёжность теплоснабжения горожан.

В связи с этим временно будет ограничено горячее водоснабжение:

- 5 мая в течение дня - для потребителей котельной № 5 в Тольятти (посёлок Жигулёвское море);

- 6 мая в течение дня – для объектов посёлка Федоровка, подключённых к сетям котельной № 7;

- с 12 по 22 мая – для клиентов Сызранской ТЭЦ;

- с 12 по 18 мая – для потребителей Нижней зоны Новокуйбышевской ТЭЦ-1 и Центрального района Тольятти;

- 12 мая в течение дня – для потребителей котельной № 3 в Тольятти (санаторий «Лесное»);

- с 14 по 27 мая – для жителей и организаций в Кировском, Промышленном и Советском районах областной столицы;

- 16 мая в течение дня – для объектов посёлка Жигулевское море, подключённых к сетям котельной № 4 в Тольятти.

В рамках текущего ремонта тепловые сети проверят на плотность и прочность повышенным давлением холодной воды. Это позволяет выявить скрытые дефекты, тем самым снизить риск непредвиденных ситуаций в зимний период. Ежегодное проведение гидравлических испытаний обеспечивает надежную работу системы теплоснабжения и гарантирует безопасность прохождения отопительного сезона.

Энергетики призывают жителей региона соблюдать обязательные правила безопасности:

- не находиться рядом с тепловыми камерами и надземными трубопроводами;

- не приближаться к местам выхода воды и просадки грунта;

- не оставлять в охранных зонах теплотрасс и вблизи люков автомобильный транспорт и прочее имущество.

Кроме того, необходимо оградить детей от игр вблизи надземных теплотрасс и люков тепловых камер, а также рассказать им о правилах поведения вблизи энергетических объектов.

Теплоэнергетики совместно с обслуживающими организациями восстановят горячее водоснабжение после устранения выявленных повреждений.

Обо всех обнаруженных дефектах или отсутствии крышек люков на теплокамерах необходимо сообщать в «Тепловую справочную службу» (ТСС) на портале tss.tplusgroup.ru.

 

Теги: Самара Т ПЛЮС

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