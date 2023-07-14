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С 17 по 30 июля будет приостановлено горячее водоснабжение для жителей ряда улиц Самары.
Т Плюс отремонтирует тепловые сети от Привокзальной отопительной котельной
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Т Плюс отремонтирует тепловые сети от Привокзальной отопительной котельной

14 июля 2023 14:48
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С 17 по 30 июля будет приостановлено горячее водоснабжение для жителей ряда улиц Самары.

Специалисты ПАО «Т Плюс» выполнят текущий ремонт тепловых сетей от Привокзальной отопительной котельной. В связи с этим с 17 по 30 июля 2023 года будет приостановлено горячее водоснабжение для жителей, организаций и предприятий областного центра в границах улиц: ул. Аврора - ул. Аэродромная – ул. Дзержинского – ул. Урицкого – ул. Агибалова - пр. Ленина – ул. Челюскинцев - ул. Мичурина – ул. Н.Панова – ул. Дачная – пр-т К.Маркса – ул. Луначарского - ул. Мяги - ул. Гагарина - ул. М.Тореза.

В рамках текущего ремонта тепловые сети проверят на плотность и прочность повышенным давлением теплоносителя. Энергетики призывают жителей соблюдать обязательные правила безопасности: не находиться рядом с трубопроводами надземной прокладки и тепловыми камерами; не приближаться к местам парения и просадки грунта. Кроме того, не следует оставлять в охранных зонах теплотрасс автомобильный транспорт и прочее имущество.

Обо всех обнаруженных повреждениях или фактах наличия открытых люков на теплокамерах просьба сообщать в тепловую справочную службу по телефонам (846) 953-79-04 и (846) 279-79-79.

Горячее водоснабжение для потребителей будет восстановлено совместно с коммунальными организациями после устранения выявленных повреждений.

«Т Плюс» приносит извинения жителям за временные неудобства, связанные с обязательной подготовкой городов к предстоящей зиме!

Теги: Самара Т ПЛЮС

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