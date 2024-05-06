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«Т Плюс» отремонтирует тепловые сети Нижней зоны от Новокуйбышевской ТЭЦ-1

6 мая 2024 18:52
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«Т Плюс» отремонтирует тепловые сети Нижней зоны от Новокуйбышевской ТЭЦ-1

Специалисты ПАО «Т Плюс» выполнят текущий ремонт тепловых сетей Новокуйбышевской ТЭЦ-1. В связи с этим будет приостановлено горячее водоснабжение

 

с 13 по 19 мая 2024 года 

для жителей, организаций и предприятий Нижней зоны города.

В ходе ремонта тепловые сети будут проверены повышенным давлением воды. В этой связи энергетики напоминают жителям города о необходимости соблюдения простых правил безопасности вблизи энергообъектов:

- не оставлять автотранспорт на тепловых трассах, тепловых камерах, люках колодцев, вблизи наружных трубопроводов;

- ограничить пребывание граждан вблизи наружных теплосетей и тепловых камер;

- разъяснить детям опасность игр вблизи объектов теплосетевого хозяйства.

 

Подача горячего водоснабжения потребителям будет восстановлена совместно с коммунальными организациями после завершения ремонтных работ.

Обо всех обнаруженных повреждениях и прочих инцидентах на тепловых сетях, или фактах наличия открытых люков на тепловых камерах просьба незамедлительно сообщать в оперативную диспетчерскую службу Новокуйбышевских тепловых сетей по телефону (84635) 6-27-60. Также можно воспользоваться онлайн-сервисом «Тепловая справочная служба» (ТСС) по телефону 8 (800) 700-18-46 или на сайте tss.tplusgroup.ru.

«Т Плюс» приносит извинения жителям за временные неудобства, связанные с выполнением необходимых мероприятий по подготовке тепловых сетей города к предстоящей зиме!

Теги: Т ПЛЮС

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