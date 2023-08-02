«Т Плюс» обследовал теплотрассу на улице Кирова с помощью робота-диагноста

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Специалисты Новокуйбышевских тепловых сетей (Самарский филиал ПАО «Т Плюс») проверили техническое состояние подземного трубопровода, проходящего под перекрестком улиц Кирова и Чапаева. Благодаря использованию роботизированного диагностического комплекса теплоэнергетикам не потребовалось для этого вскрывать дорожное полотно и приостанавливать автомобильное движение.

Напомним, что в Самарской области с 2021 года энергетики «Т Плюс» обследуют трубы методом переменного намагничивания. Для этого робот-диагност погружается внутрь выведенной из работы теплосети: сначала он визуально осматривает коммуникации, а после с помощью метода магнитографии определяет толщину стенок трубы.

«На данном участке робот прошел порядка 80 метров, обследовав трубопровод под улицами Чапаева и Кирова. Результаты его работы будут нами проанализированы на предмет целесообразности выполнения замены трубы. В целом в этом году с помощью диагностического комплекса в городе в рамках подготовки к отопсезону будет обследовано 6 трасс, большая часть из которых проходит под автомобильными магистралями», - рассказал технический директор – главный инженер Новокуйбышевских тепловых сетей Сергей Заволович.

Отметим, что метод переменного намагничивания не заменит традиционный способ проверки тепловых сетей повышенным давлением, известный как гидравлические испытания. Главным преимуществом робота-диагноста является минимизация неудобств для горожан: комплекс может отыскивать слабые места без вскрытия дорог и тротуаров в районах с плотной жилой застройкой и транспортных развязок.