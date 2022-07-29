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«Т Плюс» обновляет теплосети Тольятти

29 июля 2022 10:09
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«Т Плюс» обновляет теплосети Тольятти

 

Руководство Самарского филиала «Т Плюс» и глава г.о. Тольятти Николай Ренц проверили подготовку тепловых сетей к зиме. В общей сложности специалисты «Тольяттинских тепловых сетей» обновляют коммуникации на 13 участках. Крупнейшие объекты – перекладки магистралей на бульваре Ленина, в 26 квартале и на Молодежном бульваре. 

Значительные объемы модернизации стали возможны благодаря переходу города на модель ценообразования по методу «альткотельной». Он предусматривает инвестиции энергетиков в реконструкцию муниципальных и бесхозяйных сетей теплоснабжения. 

«Мы уже видим результат - почти в 10 раз увеличился объем работ на теплотрассах, которые обеспечивает надежное теплоснабжение города в зимний период. В частности, в 26 квартале практически полностью меняется вся система теплоснабжения, которая была сделана в 1966 году. Это значит, что мы бесперебойно будем снабжать наших жителей теплом и горячей водой еще много десятков лет. Такая профилактическая работа чрезвычайно важна, и она будет продолжаться, - отметил глава г.о. Тольятти Николай Ренц. 

На всех участках перекладок «Т Плюс» использует трубопроводы с системой оперативного диспетчерского контроля (СОДК). Такая система определяет место повреждения с точностью до 1-2 метров, и это - один из элементов большой программы автоматизации. Такие трубы обладают повышенной прочностью и герметичностью, а срок их службы составляет 50 лет. 

 «На всех участках работы отставаний от графика нет. Перекладки выполнены более, чем на 50%. Мероприятия проводятся без отключений потребителей. На период ремонта теплосети жители города обеспечены горячим водоснабжением по временным трубопроводам», - рассказал технический директор-главный инженер «Тольяттинских тепловых сетей» Самарского филиала ПАО «Т Плюс» Вадим Николаев. 

 
Теги: Т ПЛЮС

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