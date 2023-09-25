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«Т Плюс»: обеспечена готовность тепловых сетей Самары к отопительному сезону

25 сентября 2023 16:53
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Самарский филиал «Т Плюс» завершил работы по замене всех 18 плановых участков теплосети в областной столице.

Мэрия и ресурсоснабжающая организация «Т Плюс» обеспечили готовность тепловых сетей Самары к отопительному сезону. В частности, Самарский филиал «Т Плюс» завершил работы по замене всех 18 плановых участков теплосети в областной столице. В общей сложности энергетики обновили свыше 56 км подземных коммуникаций города.

Так, на улице Куйбышева выполнена перекладка свыше 1 км трубопроводов и отремонтированы 11 тепловых камер. В настоящее время завершается благоустройство объекта: на участке от улицы Некрасовской до улицы Ленинградской установлен бордюрный камень, выполняется засыпка песком, идет подготовка к укладке тротуарной плитки. От улицы Ленинградской до площади Революции все работы полностью завершены.

Стоит отметить, что новые трубопроводы проложены в современной пенополиуретановой изоляции, что существенно повышает срок их эксплуатации. Также они оснащены системой оперативного диспетчерского контроля (СОДК), которая определяет место повреждения с точностью до 1-2 метров – это один из элементов большой программы автоматизации.

«На данный момент перекладка теплосетей в Самаре завершена. На ряде объектов продолжается восстановление благоустройства. В ближайшее время в планах полностью привести в порядок все места перекладок на теплосетях», – отметил технический директор – главный инженер «Предприятия тепловых сетей» Александр Климашин.

«В этом году отопительный сезон начат планомерно, с 18 сентября. Согласно постановлению, подписанному в Администрации Самары, с учетом социальной значимости дали право подключения к теплу всех учреждений социальной сферы. И первостепенно теплоноситель начали подавать именно в такие здания. С 25 сентября, и эта дата также обозначена в документе, началось постепенное подключение жилищного фонда к теплоисточникам. Подчеркиваю, что с сегодняшнего дня у многоквартирных домов есть именно право пуска отопления, и каждая управляющая компания, ТСЖ, ЖСК и ТСН имеют такую возможность, по готовности домов и соответствующим заявкам. Несмотря на то, что установилась комфортная погода и среднесуточная температура наружного воздуха не опускается ниже +8 градусов Цельсия, муниципалитет решил: работа по пуску тепла должна быть не просто поэтапной, а заблаговременной», – отметил Первый заместитель Главы г. о. Самара Владимир Василенко.

Все работы остаются на непрерывном контроле мэрии и ресурсоснабжающей организации.

Высокие объемы перекладок тепловых сетей в Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске стали возможными благодаря переходу городов на новую модель ценообразования по методу «альткотельной». Результатом модернизации инженерной инфраструктуры станет повышение надежности теплоснабжения горожан.

 

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