«Т Плюс» напомнил о безопасности с помощью ярких комиксов вблизи тепловых камер во всех районах Самары

140

На 75 объектах «Предприятия тепловых сетей» (Самарский филиал ПАО «Т Плюс») появились изображения с советами по безопасности и энергоэффективности.

Их герои – два самарских кота, которые на своем примере доказывают, что на крышки люков теплосетей не стоит наступать, заходить за ограждения на месте ремонта теплосетей опасно, а место утечки теплоносителя следует обойти стороной.

Яркие комиксы украсили шкафы учета – конструкции, расположенные вблизи тепловых камер во всех районах Самары, где работает «Т Плюс». Они оснащены измерительными приборами, которые позволяют отслеживать параметры теплоснабжения. Для размещения выбраны те объекты, которые расположены вблизи пешеходных маршрутов.

«Таким способом мы решили обратить внимание горожан, особенно юных самарцев, на важность соблюдения требований безопасности вблизи энергообъектов. Советы по энергоэффективности могут помочь тем, кто заинтересован в сбережении семейного бюджета», - отметил главный инженер филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» Андрей Филиппов.

Фото: пресс-служба «Т Плюс»