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«Т Плюс» наградила победителей регионального конкурса «Детство без опасности»

11 декабря 2024 17:08
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Все победители конкурса получили дипломы и памятные подарки от организаторов и компаний-партнёров.

«Т Плюс» отметила 40 победителей конкурса творческих работ «Детство без опасности», организатором которого выступила Самарская областная детская библиотека. Перед юными авторами стояла задача рассказать в своих рисунках, коллажах и фотоснимках о первоочередных правилах безопасности на дороге, в Интернете, вблизи энергетических объектов.

В конкурсе приняли участие свыше 200 ребят в возрасте от 5 до 14 лет. Многие из них отразили главные правила безопасности рядом с тепловыми сетями, электростанциями и местами проведения ремонтных работ. Эти знания, незаменимые в городской среде, юные самарцы узнали из тематических уроков, которые сотрудники «Т Плюс» в круглогодичном режиме проводят в школах, летних лагерях и на городских мероприятиях.

«Детство – это удивительная пора, когда любопытство побуждает на самые невероятные приключения. И чтобы в этот период оградить ребят от потенциальных угроз, важно объяснить детям основные правила безопасности в городской среде, в том числе, вблизи энергетических объектов. Конкурсы, подобные этому, одни из самых эффективных способов усвоения такой информации», - отметила руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» в Самаре Ольга Смородинова.

Все победители конкурса получили дипломы и памятные подарки от организаторов и компаний-партнёров.

 

Теги: Самара Т ПЛЮС

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