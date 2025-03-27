«Т Плюс» готова приступить к восстановлению благоустройства территории Промышленного района Самары

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Энергетики «Т Плюс» презентовали жителям 8 микрорайона областной столицы проект восстановления благоустройства после замены тепловых сетей. Данный документ был согласован с представителями администрации Промышленного района, подрядных организаций и старшими по домам, расположенным в границах проспекта Кирова и улицы Стара-Загора.

В рамках подготовки к отопительному сезону 2024/2025 г. энергетики заменили в микрорайоне 4 километра тепловых сетей различного диаметра, включая вводы в многоквартирные дома. После работ участки были восстановлены по временной схеме – без асфальтового покрытия.

«В апреле подрядные организации приступят к капитальному благоустройству этих участков. На встрече мы представили подробный проект по восстановлению внутридворовых проездов, тротуаров, газонов и мест для парковки. Все мероприятия данного проекта были согласованы всеми заинтересованными сторонами», — отметил технический директор – главный инженер «Предприятия тепловых сетей» Александр Климашин.

Фото предоставлено пресс-службой «Т Плюс»