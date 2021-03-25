Свыше 45 тысяч клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» погасили старые долги в 2021 году

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С начала 2021 года свыше 45 тысяч жителей Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани урегулировали свои взаимоотношения с поставщиком тепла, оплатив просроченную задолженность. В общей сложности эти горожане внесли в качестве оплаты за полученное отопление и горячую воду порядка 70 млн рублей.

Наибольшее число клиентов, кардинально улучшивших свою платежную дисциплину, проживает в областной столице. Здесь из списка должников вышли около 38 тысяч горожан, некоторые из которых рассчитались за тепло, полученное еще в прошлом году.

«Мы благодарим добросовестных клиентов компании, которые своевременно и в полном объеме оплачивают отопление и ГВС, а также тех, кто в этом году повысил свою платежную дисциплину, проявив тем самым ответственность перед теплоэнергетиками. И призываем жителей региона, имеющим неоплаченные коммунальные счета, в ближайшее время урегулировать свои взаимоотношения с поставщиком ресурсов», - отметил директор по продажам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Юрий Рябов.

С каждым годом число надежных клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» только увеличивается. Об этом, в том числе, свидетельствует возрастающая популярность акции «В Новый год – без долгов!» В ней в 2020 году приняли участие уже свыше 300 тысяч клиентов энергокомпании из Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани. С информацией об акциях для клиентов – физических лиц можно ознакомиться на официальном сайте энергокомпании https://samara.esplus.ru/.