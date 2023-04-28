«СВГК»: еще два поселка газифицировано в Сызранском районе Самарской области

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27 апреля 2023 года был осуществлен пуск газа в поселковые газопроводы сел Смолькино и Дружба. Газификация Смолькино и поселка Дружба была произведена в рамках утвержденной правительством Самарской области программы развития газоснабжения и газификации Самарской области на период 2021-2025 годов. При этом были синхронизированы действия по строительству межпоселковых газопроводов силами ПАО «Газпром» и по прокладке распределительных сетей Средневолжской газовой компанией.

Полиэтиленовые газопроводы проложены СВГК по всем трем улицам поселка Дружба. В рамках выполнения программы социальной газификации и бесплатно для потенциальных потребителей в этом населенном пункте устроено 72 цокольных ввода газопроводов на границе земельных участков. В селе Смолькино потенциально потребителями сетевого газа теперь смогут стать 173 владельца подворий. Бесплатное подведение газа к границам домовладений осуществлено и там. Всего силами СВГК в этих населенных пунктах построено 13 километров газораспределительных сетей высокого, среднего и низкого давления, а также установлено 2 шкафных газорегуляторных пункта.

Газификация двух населённых пунктов Сызранского района не только позволяет селянам повысить качество жизни, но и упрощает возможное создание и развитие в будущем в этих селах объектов туристической инфраструктуры, например, мини-гостиниц. Ведь Смолькино и Дружба находятся вблизи территории Рачейского бора, который ежегодно привлекает большое количество туристов.

Всего с момента старта программы социальной газификации в 2021 году Средневолжская газовая компания построила более 176 км. новых газопроводов и уже выполнила обязательства по договору о бесплатном подведении газа до границ домохозяйства с 2555 жителями Самарской области, сообщает пресс-служба ООО «СВГК».

Фото: пресс-служба ООО «СВГК»