Студенты кафедры водоснабжения и водоотведения проходят производственную практику в «РКС-Самара».

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Новенькие прибыли: студенты 2 и 3 курсов кафедры «Водоснабжение и водоотведение» АСА СамГТУ проходят производственную практику в «РКС-Самара»: 23 будущих специалиста начали изучать работу работу ресурсоснабжающего предприятия.

Практиканты задействованы во всех подразделениях компании: в линейных цехах студенты выполняют задания по эксплуатации водопроводных и канализационных сетей, планово-предупредительным работам, технической диагностике. На головных объектах: насосно-фильтровальных станциях, очистных сооружениях и других - изучают технологию очистки стоков, технологические регламенты и контроль качества на всех этапах. Каждого студента знакомят с нюансами выбранной профессии, инструктируют по правилам охраны труда, дают индивидуальное задание.

«Это моя первая практика в «РКС-Самара», и за прошедшую неделю я ещё больше убедился в том, что правильно выбрал будущую профессию, - поделился впечатлениями студент 2 курса Кирилл Колебиров, которого направили на практику в цех эксплуатации водопроводных сетей №2. - Побывал на аварийно-восстановительных работах и был очень сильно удивлён, что, оказывается, в Кировском районе сети водоснабжения местами уложены на глубине 5 метров. Сам процесс устранения утечки оказался очень интересным, но пока, к сожалению, я лишь сторонний наблюдатель. Большую благодарность хочу выразить своему наставнику - инженеру Алексею Дятлову, он умеет очень интересно преподносить информацию».

После окончания практики все студенты напишут отчёты для своих руководителей в университете. Тех, кто не сомневается в своём выборе и готов хорошо работать, после обучения ждут в «РКС-Самара» на трудоустройство.