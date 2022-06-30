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Строку «за текущий ремонт» захотели вынести отдельно в платежках за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Такое нововведение предложили в Госдуме, пишут «Известия».

Автором инициативы выступила зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. По ее словам, также необходимо полностью согласовывать с собственниками все планирующиеся работы.

Парламентарий также предложила создать технологию расчета стоимости для трех разных тарифов по содержанию дома, который смогут выбрать собственники жилья — эконом, комфорт и премиум. «В первый следует включить только самые необходимые работы по содержанию дома — подготовку к зиме, обслуживание газового оборудования, лифтов и прочего. В комфорт добавить мытье полов, полив клумб, уход за придомовой территорией и так далее. А в премиум — услуги по повышению энергоэффективности дома», — пояснила Разворотнева.

Кроме того, в России могут разработать методику по формированию стоимости работ и услуг управляющих компаний (УК) по содержанию и текущему ремонту многоквартирных домов. Соответствующая рекомендация Минстрою и Минэку содержится в проекте решения по итогам совещания Совета по вопросам стройки и ЖКХ при Совете Федерации. Для этого потребуется внести изменения в нормативно-правовые акты.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила устанавливать тарифы ЖКУ на новых срок — не менее пяти лет. Авторы законопроекта отметили, что корректировать тарифы чаще можно будет в исключительных случаях — перечень причин установит правительство.