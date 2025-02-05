Сточные воды контролируют в "РКС-Самара" 450 раз в день

179

Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод провела День открытых дверей для своих коллег. 2025 объявлен в «РКС-Самара» Годом взаимодействия. И сотрудники подразделения с самой витиеватой аббревиатурой - ИХБЛСВ - решили рассказать о своей работе самыми доступными средствами.

ИХБЛСВ следит за составом стоков, приходящих из города, осуществляет химический и биологический контроль очистки сточных вод на очистных сооружениях. Каждый день 26 сотрудников лаборатории делают по 400-450 анализов воды различными методами, отбирают пробы, проводят исследования. Для них загадочные слова «флуориметрия», «гравиметрия», «атомно-абсорбционная и атомно-эмиссионная спектрометрия» - не фантастика, а рабочие будни. Во многом именно от сотрудников ИХБЛСВ зависит, вода какого качества будет возвращена в Волгу.

День открытых дверей, который проводился в онлайн-формате, оказался хорошей задумкой: больше всего вопросов поступило от коллег из других лабораторий, технологов и специалистов по водоподготовке. Интересовались видами работ, организацией самой лаборатории, оборудованием, делились опытом. В следующий раз сотрудники ИХБЛСВ намерены не только рассказать о своей работе, но и показать её - пригласить коллег на экскурсию в подразделение.