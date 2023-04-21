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Сразу 10 вузов Самарской области попали в рейтинг лучших вузов России

21 апреля 2023 11:17
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Сразу 10 вузов Самарской области попали в рейтинг лучших вузов России

Молодежное направление и служба исследований hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, представляют Рейтинг лучших российских вузов в 2023 году.

В десятку лучших вузов страны, выпускающих самых востребованных и успешных специалистов на рынке труда вошли Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», РАНХиГС, Университет «Синергия», Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и Казанский (Приволжский) федеральный университет, РЭУ им. Г.В. Плеханова и Санкт-Петербургский государственный университет.

В рамках подготовки федерального Рейтинга вузов hh.ru были проанализированы свыше 2 млн резюме соискателей в возрасте 18-24 лет, 500 тыс. резюме выпускников 2021-2022 гг. из 411 вузов страны. Уникальность Рейтинга вузов hh.ru в том, что он охватывает весь спектр высшего образования в России. В нем представлены свыше 400 учебных заведений – как государственные вузы, так и частные. Профиль – самый широкий: точные науки, экономика, искусство, медицина, педагогика.

Среди вузов Самарской области в рейтинг попали 10 учебных заведений. Наиболее высокую строчку занял Тольяттинский государственный университет: 31 место в общероссийском рейтинге, поднявшись по сравнению с прошлогодними показателями на 61 пункт.

Ирина Святицкая, руководитель молодежного направления hh.ru: «Рейтинг служит ориентиром для всех участников – студентов, работодателей и самих вузов. Абитуриенты получают помощь с выбором вуза, который дает востребованное на рынке труда качество образования, компании – список самых востребованных вузов, на чьих выпускников ориентируется рынок и конкуренты, а учебные заведения –доверительный инструмент для привлечения новых студентов».

Топ вузов Самарской области, вошедших в число лучших в 2023 году 

Место в рейтинге

Название вуза

Ожидаемые зарплаты выпускников

Итоговый балл

31

ТГУ — Тольяттинский государственный университет

40 000

103,6

36

СамГТУ — Самарский государственный технический университет

40 000

103,4

75

СГЭУ — Самарский государственный экономический университет

40 000

102,3

132

Самарский университет — Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева

40 000

101,2

208

Университет «МИР» — Самарский университет государственного управления «Международный институт рынка»

40 000

99,8

224

СамГУПС — Самарский государственный университет путей сообщения

35 000

99,5

262

СамГМУ — Самарский государственный медицинский университет

47 500

99,0

285

ПВГУС — Поволжский государственный университет сервиса

35 000

98,7

294

ПГУТИ — Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики

40 000

98,6

383

СГСПУ — Самарский государственный социально-педагогический университет

35 000

96,9

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