Сразу 10 вузов Самарской области попали в рейтинг лучших вузов России

Молодежное направление и служба исследований hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, представляют Рейтинг лучших российских вузов в 2023 году.
В десятку лучших вузов страны, выпускающих самых востребованных и успешных специалистов на рынке труда вошли Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», РАНХиГС, Университет «Синергия», Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и Казанский (Приволжский) федеральный университет, РЭУ им. Г.В. Плеханова и Санкт-Петербургский государственный университет.
В рамках подготовки федерального Рейтинга вузов hh.ru были проанализированы свыше 2 млн резюме соискателей в возрасте 18-24 лет, 500 тыс. резюме выпускников 2021-2022 гг. из 411 вузов страны. Уникальность Рейтинга вузов hh.ru в том, что он охватывает весь спектр высшего образования в России. В нем представлены свыше 400 учебных заведений – как государственные вузы, так и частные. Профиль – самый широкий: точные науки, экономика, искусство, медицина, педагогика.
Среди вузов Самарской области в рейтинг попали 10 учебных заведений. Наиболее высокую строчку занял Тольяттинский государственный университет: 31 место в общероссийском рейтинге, поднявшись по сравнению с прошлогодними показателями на 61 пункт.
Ирина Святицкая, руководитель молодежного направления hh.ru: «Рейтинг служит ориентиром для всех участников – студентов, работодателей и самих вузов. Абитуриенты получают помощь с выбором вуза, который дает востребованное на рынке труда качество образования, компании – список самых востребованных вузов, на чьих выпускников ориентируется рынок и конкуренты, а учебные заведения –доверительный инструмент для привлечения новых студентов».
Топ вузов Самарской области, вошедших в число лучших в 2023 году
|
Место в рейтинге
|
Название вуза
|
Ожидаемые зарплаты выпускников
|
Итоговый балл
|
31
|
ТГУ — Тольяттинский государственный университет
|
40 000
|
103,6
|
36
|
СамГТУ — Самарский государственный технический университет
|
40 000
|
103,4
|
75
|
СГЭУ — Самарский государственный экономический университет
|
40 000
|
102,3
|
132
|
Самарский университет — Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева
|
40 000
|
101,2
|
208
|
Университет «МИР» — Самарский университет государственного управления «Международный институт рынка»
|
40 000
|
99,8
|
224
|
СамГУПС — Самарский государственный университет путей сообщения
|
35 000
|
99,5
|
262
|
СамГМУ — Самарский государственный медицинский университет
|
47 500
|
99,0
|
285
|
ПВГУС — Поволжский государственный университет сервиса
|
35 000
|
98,7
|
294
|
ПГУТИ — Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики
|
40 000
|
98,6
|
383
|
СГСПУ — Самарский государственный социально-педагогический университет
|
35 000
|
96,9